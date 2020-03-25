В г. Конотоп Сумской области женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой ранее дал положительный результат, умерла. Это уже пятый случай смерти от коронавируса в Украине.

Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин у себя в Facebook, женщине было 76 лет.

"Женщина, у которой Конотопские врачи сегодня диагностировали COVID-19 (коронавирус), умерла. Ожидаем результатов вскрытия", - написал он.

Он добавил, что в пятницу должны быть получены результаты дополнительных анализов.

Скриншот: facebook.com/Semenikhin

В свою очередь пресс-служба Сумской областной государственной администрации также подтвердила смерть женщины.

"Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Семенихин ранее сообщил о том, что в г.Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казацкое Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - написал мэр на странице в Фейсбуке.

Напомним, 25 марта и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что количество зараженных коронавирусом в Украине достигла 136 случаев (на тутро было 113). "На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", - сказал он, не конкретизировав цифры по регионам.

Также "Страна" писала, что первый случай инфицирования коронавирусом в Волынской области был зафиксирован у 7-летней девочки. Однако в госпитализации она не нуждается, ее состояние на данный момент удовлетворительное.