Общее число жертв среди заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 20 тысяч, удвоившись с 20 марта.

Об этом свидетельствуют статистические данные, передает ТАСС.

Так, по состоянию на 22:30 по киевскому времени, 25 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 459 тыс., умерли примерно 4,71% - около 20,8 тыс. человек.

Наибольшее число случаев заражения за пределами Китая, где в декабре 2019 года началась пандемия, наблюдается в Италии, где зафиксировано 74386 случаев заражения, умерли 10,09% (7503 человек).

Следом идут США (55 243 заразившихся, 802 умерли) и Испания (47610 заразившихся, 3434 умерли).

В Украине от коронавируса уже 5 человек погибли.

Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 136 человек.