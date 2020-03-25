Зарегистрированная в Великобритании компания Regal Petroleum, конечным бенефициаром которой является внефракционный народный депутат и бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский, купила компанию "Аркона Газ-Энергия".

Последняя имеет разрешение на разработку и добычу газа на Свистунковско-Червонолуцком месторождении в Полтавской области и связана с Петром Прошенко.

Об этом свидетельствует расследование "Схем".

"Аркона Газ-Энергия" имеет отношение к окружению Игоря Кононенко и Петра Порошенко, во времена президентства которого приобрела разрешение на добычу газа у государства вне конкурса и дешево. В результате сделки в бюджет поступило менее 4 миллионов гривен, хотя другие претенденты готовы были заплатить больше. Теперь Вадим Новинский покупает эту фирму, чей основной актив - эта лицензия. Причем стоимость покупки в десятки раз превышает цену разрешения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело из-за возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Государственной службы геологии и недр Украины при выдаче "Аркона Газ-Энергия" спецразрешения на разработку месторождения в Полтавской области. Расследование продолжается до сих пор.

Процедура приобретения активов "Аркона Газ-Энергии" была завершена компанией Regal Petroleum 24 марта. По условиям соглашения, Regal Petroleum купила 100% капитала "Аркона Газ-Энергия", осуществляя оплату несколькими траншами. Первый из них составил 4,3 миллиона долларов США (около 120 млн гривен).

Еще столько же компания перечислит бывшим владельцам "Аркона Газ-Энергия" в случае удовлетворения определенных условий сделки, которые не раскрываются. Таким образом, общая стоимость актива может составить до 8 630 000 долларов США (более 240 млн гривен).

Владельцами проданной компании значились Игорь Мычко, Александр Нещетный, Дмитрий Волонец и Олег Ольховой. Олег Ольховой, имевший наибольшую долю перед продажей, - это бывший директор спортивного клуба "5 элемент", который принадлежит Порошенко и Кононенко.

Кроме того, к компании имела отношение супруга Алексея Маловацкого - юриста из команды Порошенко, члена Высшего совета правосудия во времена его президентства.

В пресс-служба лидера "Европейской солидарности" заявили, что тот не имел и не имеет никакого отношения к этой истории. А "притягивание за уши его имени является манипуляцией".

Кононенко свою связь с фирмой "Аркона Газ-Энергия" тоже отрицает. При этом он не скрывает знакомства с Ольховым.

"Олег работал директором клуба 14 лет назад. Чем он занимался потом, я не интересовался", - заявил Кононенко.

В 2018 году "Страна" рассказывала об афере "Аркона Газ-Энергия", в результате которой окружение Порошенко забрало за бесценок крупное месторождении нефти и газа.

Мы также сообщали, что Ольховой стал основным владельцем газодобывающей компании в том же году.