В министерстве обороны России заявили, что в акватории Черного моря упал российский военный самолет Су-27. Сейчас спасатели ищут летчика.

Как передает "ТАСС", по предварительной информации, самолет рухнул в море.

"25 марта около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе", - говорится в сообщении.

Для поиска летчика в район направили силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа, а также самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

"Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", - подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, 17 марта, на севере Росии произошел опасный авиаинцидент. Здесь, в Коми, был обстрелян вертолет Ми-8, по машине сделали не менее шести выстрелов.

Ранее "Страна" сообщала, что в России рухнул реактивный учебно-боевой самолет, пилоты катапультировались.