Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что слишком ранний выход из режима карантина и изоляции может спровоцировать возобновление вспышки коронавируса. Он высказался против открытия школ и возобновления бизнеса.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По мнению Гебрейесуса, карантин - лучшее средство прекращения распространения нового вируса.

"Этим меры являются наилучшим способом подавления и прекращения распространения, чтобы после снятия ограничений коронавирус не вспыхнул вновь. Открывать школы и возобновлять работу бизнеса - это последнее, что нужно делать сейчас любой стране, потому что потом они будут вынуждены их опять закрыть из-за возобновления", - сказал глава ВОЗ 25 марта.

Он также отметил, что жесткие меры надо было принимать раньше - еще месяц или два назад. Тогда удалось бы эффективнее сдержать вспышку коронавируса.

"Время действовать, вообще-то, было месяц или два назад. Но мы все еще верим в то, что есть возможности. Есть второй шанс, который нам нельзя упускать, и сделать все возможное, чтобы пресечь и взять под контроль вирус. Это наша общая ответственность", - заявил Гебрейесус.

Между тем многие мировые лидеры считают, что карантин губителен для глобальной экономики и хозяйства отдельных стран. Например, такого мнения придерживается Дональд Трамп.

А украинский экс-министр экономики Тимофей Милованов сказал, что остановка экономики из-за карантина может иметь худшие последствия, чем пандемия.