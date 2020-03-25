В Кабинете министров расширили список разрешенных во время карантина видов деятельности.

Соответствующие изменения были приняты в постановлении №211 "О противодействии распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19", передает Интерфакс-Украина.

По данным Минэкономики, правительство на период карантина сняло запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Как сообщается обязательным условием работы бизнеса в указанных секторах является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер.

Ранее сообщалось, что Кабмин составляет список запрещенных видов деятельности на время карантина.

Также мы писали, что Аваков не исключает комендантский час в Украине, если не будет соблюдаться карантин.