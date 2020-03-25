Правительство расширило список разрешенных видов деятельности во время карантина
В Кабинете министров расширили список разрешенных во время карантина видов деятельности.
Соответствующие изменения были приняты в постановлении №211 "О противодействии распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19", передает Интерфакс-Украина.
По данным Минэкономики, правительство на период карантина сняло запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.
Как сообщается обязательным условием работы бизнеса в указанных секторах является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер.
Ранее сообщалось, что Кабмин составляет список запрещенных видов деятельности на время карантина.
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