Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 136 человек
Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136, заявил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
Как он рассказал в эфире "Украинского радио", все новые случаи верифицируют.
"Количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 136 случаев после утренних данных о 113", – заявил Кузин в среду вечером.
Медик подчеркнул, что все случаи лабораторно подтверждены.
Кузин также добавил, что точные данные о количестве больных будут известны лишь в 10.00 четверга.
На видео с 4:10: YouTube/UA: Українське радіо
Напомним, первый случай инфицирования коронавирусом в Волынской области был зафиксирован у 7-летней девочки. Однако в госпитализации она не нуждается, ее состояние на данный момент удовлетворительное.
Также мы сообщали, что последний погибший от коронавируса в стране - житель Тернопольской области, который контактировал с зараженным Covid-19 священником.