Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136, заявил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

Как он рассказал в эфире "Украинского радио", все новые случаи верифицируют.

"Количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 136 случаев после утренних данных о 113", – заявил Кузин в среду вечером.

Медик подчеркнул, что все случаи лабораторно подтверждены.

Кузин также добавил, что точные данные о количестве больных будут известны лишь в 10.00 четверга.

На видео с 4:10: YouTube/UA: Українське радіо

Напомним, первый случай инфицирования коронавирусом в Волынской области был зафиксирован у 7-летней девочки. Однако в госпитализации она не нуждается, ее состояние на данный момент удовлетворительное.

Также мы сообщали, что последний погибший от коронавируса в стране - житель Тернопольской области, который контактировал с зараженным Covid-19 священником.