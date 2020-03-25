Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что практика, когда для первых лиц государства обустраиваются специальные палаты повышенного комфорта, была всегда.

У себя на странице в Facebook он рассказал, что уже поднял информацию о распоряжении.

"Друзья! Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания на коронавирус - такого нет! Я поднял информацию относительно распоряжения, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали. Пока скажу одно: действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, Председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства", - говорится в сообщении.

При этом Кличко отрицает, что Александровская больница, куда привозят зараженных коронавирусом, или же людей с подозрением на этот диагноз, является учреждением VIP-уровня.

"Сегодня есть много слухов. Говорят, что Александровская - это, якобы, VIP-больница. Александровская больница является базовой. И, преимущественно, всех больных или с подозрением на короновирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован", - подчеркнул он.

Скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, Департамент охраны здоровья КГГА выдала приказ, который определяет, как должны быть оборудованы палаты для вип-зараженных коронавирусом Covid-19 (тем, которым предоставляется государственная охрана). Им положена отдельная палата, круглосуточные сестринский пункт и другие особые условия.

Ранее "Страна" публиковала рассказ нардепа Шахова о том, что происходит сейчас в Александровской больнице Киева, куда привозят больных коронавирусом.