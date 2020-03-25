В харьковской лаборатории получен положительный результат на коронавирус материала, взятого у человека с подозрением на заражение. Однако диагноз должна еще подтвердить лаборатория в Киеве.

Об этом в эфире телеканала "UA Харьков" сказала главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.

"Буквально, я к вам шла в студию, как мне сообщили, что мы имеем еще одно подозрение. Деталей я еще рассказать вам не могу, но есть подозрение, есть лабораторно подтвержденный случай в Харькове. Он не учитывается, поскольку алгоритм ВОЗ предусматривает обязательное подтверждение в национальной референс-лаборатории в Киеве. Если там будет подтвержден этот случай, тогда его будут учитывать в Харьковской области", - сказала Махота.

Видео: YouTube/ Суспільне: Харків

Также врач заявила, что в Харьковской области около двух недель назад было подозрение на короновирус у умершего человека, но оно не подтвердилось.

Ранее "Страна" сообщала об инфицировании жены заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача Виктории. Правда, заболевшая женщина находится в Киеве.

Также мы писали, что к вечеру 25 марта число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 136 человек.