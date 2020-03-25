В среду, 25 марта, Кабинет министров принял постановление, которое расширяет инструментарий мероприятий, которые имеют право осуществлять учреждение здравоохранения, Нацполиции и Нацгвардии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, постановление Кабмина "О некоторых ограничительных противоэпидемических мероприятиях, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" предписывает, в частности, что медработники обязаны обследовать лиц, имевших контакт с инфицированными или имеющими симптомы болезни, и при этом отказывающимися от добровольного обследования, а также должны осуществлять их обязательную госпитализацию или назначать карантин (самоизоляцию).

"Полиция, согласно этому постановлению, обязана по письменному ходатайству учреждений здравоохранения сопровождать транспортные средства, аварийно-спасательную и спецтехнику при доставке инфицированных лиц для обследования и госпитализации. А также совместно с Нацгвардией обеспечивать охрану медицинских учреждений, предусмотренных для лечения и обсервации граждан. Указанные мероприятия имеют целью помочь эффективнее противостоять распространению COVID-19", - сказал Клименко.

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