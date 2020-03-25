В Черновицкой области, которую называют украинской Уханью, потому что она стала эпицентром коронавирусной инфекции в стране, подтверждены еще четыре случая заражения Covid-19. Всего на Буковине заболели уже 42 человека, что составляет треть общего числа официально подтвержденных случаев.

Об этом сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook Черновицкой ОГА, ее глава Сергей Осачук.

"Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел анализы 32 образов, которые были отобраны врачами. Выявлены 4 новые случая заражения коронавирусной инфекцией. Это две женщины и двое мужчин. Из четырех человек, которые инфицированы, один вернулся из Италии, а трое контактировали с ранее инфицированными", - сказал Осачук.

Двое больных из Колинковцев, один - из Лужан, один - из Черновцов.

Видео: Facebook/ cvODA

География распространения инфекции выглядит так:

Колинковцы Хотинского района - 14 человек;

Брусника Кицманского района - 7 человек;

Лужаны Кицманского района - 5 человек;

Черновцы - 3 человека;

Большой Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека;

Хотин - 1 человек;

Иживцы Сторожинецкого района - 1 человек;

Залоговая - 2 человека;

Юрковка Заставновского района - 1 человек;

Глубокая - 1 человек;

Каменка Глыбоцкого района - 1 человек;

Луковица Глыбоцкого района - 1 человек;

Топоровцы Новоселицкого района - 1 человек.

"Таким образом, общее количество выявленных случаев инфицирования составляет в области 42 человека", - резюмировал Осадчук.

В регионе один человек скончался от коронавируса, еще один вылечился.

Ранее "Страна" писала, что в Харькове нашли первого человека с положительной пробой на коронавирус. Правда, ее еще необходимо подтвердить в Киеве.

А на Луганщине зафиксирован первый случай заражения.