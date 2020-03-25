В "украинской Ухани" подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом
В Черновицкой области, которую называют украинской Уханью, потому что она стала эпицентром коронавирусной инфекции в стране, подтверждены еще четыре случая заражения Covid-19. Всего на Буковине заболели уже 42 человека, что составляет треть общего числа официально подтвержденных случаев.
Об этом сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook Черновицкой ОГА, ее глава Сергей Осачук.
"Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел анализы 32 образов, которые были отобраны врачами. Выявлены 4 новые случая заражения коронавирусной инфекцией. Это две женщины и двое мужчин. Из четырех человек, которые инфицированы, один вернулся из Италии, а трое контактировали с ранее инфицированными", - сказал Осачук.
Двое больных из Колинковцев, один - из Лужан, один - из Черновцов.
Видео: Facebook/ cvODA
География распространения инфекции выглядит так:
- Колинковцы Хотинского района - 14 человек;
- Брусника Кицманского района - 7 человек;
- Лужаны Кицманского района - 5 человек;
- Черновцы - 3 человека;
- Большой Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека;
- Хотин - 1 человек;
- Иживцы Сторожинецкого района - 1 человек;
- Залоговая - 2 человека;
- Юрковка Заставновского района - 1 человек;
- Глубокая - 1 человек;
- Каменка Глыбоцкого района - 1 человек;
- Луковица Глыбоцкого района - 1 человек;
- Топоровцы Новоселицкого района - 1 человек.
"Таким образом, общее количество выявленных случаев инфицирования составляет в области 42 человека", - резюмировал Осадчук.
В регионе один человек скончался от коронавируса, еще один вылечился.
Ранее "Страна" писала, что в Харькове нашли первого человека с положительной пробой на коронавирус. Правда, ее еще необходимо подтвердить в Киеве.
А на Луганщине зафиксирован первый случай заражения.