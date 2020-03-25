Бывший народный депутат Украины Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге подтвержден первый случай заражения коронавирусом Covid-19.

Как он сообщил у себя в Facebook, инфицированной оказалась женщина, которая недавно вернулась от дочери из-за границы.

"Подтвердился первый больной коронавирусом в Кривом Роге. Женщина 61 год. Заразилась в Киеве от дочери, приехавшей из-за границы. Устанавливаются контакты. Сейчас будет обеззараживание по месту жительства", - говорится в сообщении.

Нардеп уточнил, что женщина уже несколько дней находится в инфекционной больнице.

Скриншот: facebook.com/OleksandrVilkul

Напомним, первый случай инфицирования коронавирусом в Волынской области был зафиксирован у 7-летней девочки. Однако в госпитализации она не нуждается, ее состояние на данный момент удовлетворительное.

Также мы сообщали, что последний погибший от коронавируса в стране - житель Тернопольской области, который контактировал с зараженным Covid-19 священником.