Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция не будет отслеживать перемещение граждан во время карантина, пока не введено чрезвычайное положение.

Об этом он заявил журналистам, передает Киев Оперативный.

По его словам, действительно рассматривается возможность контроля людей с помощью телефонов. Однако пока это метод не будет использоваться, так как он нарушает конституционные права граждан.

"Мы готовы по телефону контролировать, но это – нарушение конституционных прав и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефонам не будет отслеживать перемещение каждого человека", - заявил Аваков.

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Напомним, сегодня правительство ввело чрезвычайную ситуацию по всей стране. "Страна" подробно рассказала, что это такое и чем отличается от режима ЧП.

Ранее Аваков заявил, что не исключает комендантский час в Украине, если не будет соблюдаться карантин.