Князь Монако Альбер II, у которого 17 марта диагностировали коронавирус, признался, что болезнь началась у него с насморка. Он также рассказал о других симптомах заболевания у себя.

Его слова приводит "Интерфакс" со ссылкой на интервью радиостанции "РТЛ Франс".

По словам Альбера Гримальди, у него не было одного из характерных симптомов инфицирования новым вирусом - потери обоняния.

"Я не терял ощущения вкуса или запаха. Сначала было похоже, что начинается насморк. Кашель начался не сразу. После уже немного поднялась температура, но это все довольно слабые симптомы", - сказал князь Монако.

Альбер II добавил, что первые симптомы у него стали проявляться 15 марта, а результаты анализа на предмет заражения коронавирусом он получил лишь спустя два дня.

Он также сообщил, что в Монако меры по противодействию распространения коронавируса были приняты в то же время, что и во Франции. Лично он поддержал введение комендантского часа с 22:00.

Альбер II стал первым главой государства, заразившимся новым вирусом.

Сегодня стало известно о заражении еще одной особы голубых кровей - 71-летнего британского принца Чарльза. Зато у контактировавшей с больным медиком Ангелы Меркель наличие вируса не подтвердилось тестами.