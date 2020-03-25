На территории Соединенных Штатов коронавирус привел к смерти 827 человек, в то время как общее количество зараженных составляет чуть более 60 тысяч человек.

Как передает "РИА Новости", выздоровели 354 человека.

Как свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, сейчас коронавирус подтвержден у 60 115 американцев.

Наиболее высокие показатели остаются в Нью-Йорке – почти 31 тысяча человек. Умерло там 285 человек. После него идет Нью-Джерси – около 4 500 зараженных и 44 смерти. Третье место досталось Вашингтону – 2 500 зараженных и 123 погибших.

Опережают США по числу зараженных коронавирусом лишь Китай (более 81,6 тыс.) и Италия (почти 75 тыс.).

Напомним, американская молодежь устроила вечеринку, чтобы выразить свое недовольство мерами карантина, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. В результате, одного человека госпитализировали с подозрением на болезнь.

Также читайте о том, что Трамп не будет вводить в США тотальный карантин из-за коронавируса.