С 25 марта в Луганской области установлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Особый режим введен распоряжением председателя областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации № 243 Сергея Гайдая.

Об этом сообщается в Facebook Луганской ОГА.

Решение об установлении режима ЧС было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством Гайдая. Оно связано с обострением угрозы широкого распространения в Луганской области коронавирусной инфекции и необходимостью усиления профилактических мероприятий.

Руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначен заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Романенко.

Для оперативного реагирования на события создан штаб по ликвидации ЧС, который возглавил начальник управления по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации Владимир Мирошниченко. Уже завтра члены штаба обследуют Ледовый дворец и помещения теннисных кортов в Северодонецке на предмет возможности развертывания там дополнительных помещений для обсервации или мобильных госпиталей.

Комиссия также рассмотрела вопрос создания карантинных постов на всех восьми блок-постах, находящихся на территории области.

Пресс-служба Луганской ОГА уведомляет, что 36 медработников из других регионов выразили готовность приехать в область и оказывать помощь пациентам инфекционных отделений. Их разместят в гостинице в Рубежном.

К 25 марта из других стран в регион приехали 32 человека. Из них один направлен ​​на обследование в больницу, 22 находятся на самоизоляции, а пятеро - на обсервации.

Как писала "Страна", сегодня в Луганской области зафиксировали первый случай коронавируса, причем заболевший заразился от народного депутата.

Мы также сообщали, что в Украине за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса.