Глава МВД Арсен Аваков заявил, что на данный момент в Украине принято достаточно мер по недопущению распространения коронавируса, а введение комендантского часа возможно впоследствии, и лишь при определенных обстоятельствах.

Об этом Аваков заявил в среду в комментарии журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Комендантский час. Думаю, эта та мера, которая нам сейчас не нужна. Это та мера, к которой мы, возможно, будем прибегать, когда этого потребуют обстоятельства", - сказал Аваков.

Он отметил в этом контексте: "Если мы сейчас будем придерживаться карантина, то, может, сумеем справиться с этой ситуацией".

Напомним, сегодня Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.

Ранее Аваков заявил, что у украинцев есть всего два дня, чтобы вернуться, или оставаться за рубежом.