Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к согражданам в связи с продлением карантина до 24 апреля и введения режима чрезвычайной ситуации. Он объяснил, что подразумевает такой режим, и обещал отменить его раньше срока, если эпидемиологическая обстановка улучшится.

Видеозапись обращения появилась в Facebook Кабинета министров.

Введение чрезвычайной ситуации по всей стране и продление карантинных меры до 24 апреля премьер назвал очередным логичным шагом плана властей по противодействию коронавирусу.

"Динамика распространения заболевания по областям принуждает нас действовать быстро. Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение. Она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего, это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии. Единая государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности. Этот порядок ускоряет обмен информацией между регионами, больницами, людьми, задействованными в борьбе с коронавирусом", - объяснил Шмыгаль.

Видео: Facebook/ KabminUA

Он добавил, что Кабмин продолжает реализацию социальных программ и программ поддержки бизнеса. А в конце обращения заверил, что правительство отменит карантин и режим ЧС, если ситуация с распространением коронавируса улучшится.

Ранее "Страна" называла меры, которые предполагаются в связи с введением режима ЧС.

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