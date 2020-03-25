Во время вынужденной остановки чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч УХЛ предлагает болельщикам украинского вспомнить самые яркие моменты сезона 2019/20.

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

"В домашнем матче "Белого Барса" против "Донбасса" отличной техникой и красивой шайбой отметился лидер белоцерковцев Роман Благой. Форвард получил пас в нейтральной зоне, обманным маневром обвел защитника и голкипера дончан, отправив шайбу уже во вратарской клюшкой Алексея Трифонова", - говорится в сообщении.

Видео: YouTube/УХЛ

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Швейцарии отменили из-за коронавируса.

Также мы писали, что регулярный чемпионат НХЛ остановили из-за коронавируса в НБА, потому что у хоккеистов общие раздевалки с баскетболистами.