Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в условиях режима ЧС в стране и с целью недопущения распространения коронавируса предусмотрена принудительная госпитализация лиц, у которых подтверждено заболевание COVID-19.

Об этом он сообщил журналистам в среду, 25 марта, передает "Интерфакс-Украина".

"По решению санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека, у которого поставлен диагноз инфицирование коронавирусом. Это не просто мера", - сказал министр.

По его словам, человек, который избегает врачей, является разносчиком инфекции.

Также Аваков отметил, что к тем, кто будет пренебрегать необходимостью самоизоляции или госпитализации, будут предприниматься меры административного влияния.

Напомним, сегодня Кабмин распорядился принудительно обследовать, лечить и госпитализировать украинцев от коронавируса Covid-19.

Также мы писали, что Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.