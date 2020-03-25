Власти Греции, где за последние сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, объявили чрезвычайное положение в префектуре Ксанти на севере страны. Об этом сообщает Афинское информагентство.

Уточняется, что с 18:00 до 7 апреля в районе общины Ехинос города Микис в Ксанти объявлено чрезвычайным положение. В течение двух недель всем без исключения местным жителя запрещено выезжать за пределы города. Об этом сообщил заместитель госсекретаря по вопросам гражданской защиты Никос Чардалиас.

Всего в Греции выявлено 821 случай заражения коронавирусом. 22 из них оказались летальными.

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