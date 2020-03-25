В Министерстве охраны здоровья Украины разъяснили, опасно ли во время пандемии коронавируса COVID-19 заказывать и получать посылки. Как утверждают в МОЗ, подобные опасения не имеют под собой оснований.

Краткое разъяснение опубликовала в Facebook пресс-служба ведомства.

Некоторые люди считают, что получать посылки из-за границы сейчас чревато заражением коронавирусом. Однако врачи назвали эту информацию мифом и заявили, что через почтовое отправление подхватить новый вирус невозможно.

Ранее "Страна" приводила опровержения популярных мифов о коронавирусе Всемирной организации здравоохранения. В частности, в ВОЗ заверили, что чеснок, вакцины от пневмонии и антибиотики не защищают от COVID-19.

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