Департамент охраны здоровья КГГА выдала приказ, который определяет, как должны быть оборудованы палаты для вип-зараженных коронавирусом Covid-19 (тем, которым предоставляется государственная охрана). А также как должно осуществляться их медицинское обслуживание.

Документ имеется в распоряжении "Страны".

Отметим, что то время как в больницах уже (в начале эпидемии) не хватает мест, випам должна быть предоставлена отдельная палата, минимум 13 метров, иметь удобные коммуникации с операционной и диагностическим отделением, а рядом предписывают разместить круглосуточный сестринский пост и оперативный резерв медицинских препаратов.

Также должны быть подготовлены специальные бригады экстренной медицинской помощи випам в составе врача-руководителя бригады, двух фельдшеров и водителя.

Фото: Страна

Для випов также предписано составить отдельный список лекарств, а также возможность зарезервировать отдельные операционные.

Полностью приказ приводим ниже:

Фото: Страна

По закону госохрана распространяется на главу Верховной рады, премьер-министра, главу КСУ, главу Верховного суда, первого вице-спикера, первого вице-премьера, министра иностранных дел и генерального прокурора и членов их семей. А также год после прекращения полномочий вышеуказанных лиц.

При этом, в законе говорится, что в случае угрозы жизни и здоровью охрана может осуществляться относительно народных депутатов, членов Кабмина, руководителей центральных органов исполнительной власти, судей КСУ и ВС, главы НБУ. Но решение о целесообразности осуществления госохраны этих лиц принимает президент.

Ранее "Страна" публиковала рассказ нардепа Шахова о том, что происходит сейчас в Александровской больнице Киева, куда привозят больных коронавирусом.

"Медсестры реально падают, загруженные, работают по несколько смен, так как людей все привозят и привозят. Вся больница до пятого этажа заполнена людьми. Медсестры и ставят катетеры, и берут кровь на анализы и мазок из носа. Кардиограмму тоже делают медсестры", - рассказал нам нардеп.