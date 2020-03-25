Американская молодежь устроила вечеринку, чтобы выразить свое недовольство мерами карантина, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. В результате, одного человека госпитализировали с подозрением на болезнь.

Как передает CNN, молодые люди считали себя "неуязвимыми" перед болезнью и пытались это доказать.

"Мы должны быть намного лучше", - заявил губернатор Кентуки Энди Бишар.

Также местная власть призвала других участников вечеринки самоизолироваться, чтобы исключить возможность распространения болезни.

Напомним, по состоянию на 25 марта количество смертей от коронавируса превысило количество смертей во время пандемии свиного гриппа в 2009-2010 годах.

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