В Египте за сутки зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом. Один из ранее заболевших пациентов умудрился заразить 54 человека. Об этом заявила министр здравоохранения Египта Хала Зайд, передает Sputnik.

"Зафиксированы 40 новых случаев заражения COVID-19, таким образом, их всего 442. За сутки скончался один человек, общее число погибших – 21", - сообщила на пресс-конференции министр.

По словам министра, число излечившихся от заболевания достигло 93 человек.

"Один заболевший заразил 54 человека в шести провинциях - тех, с кем он контактировал", - сообщила Зайд.

Власти Египта сейчас стараются не допустить перехода ситуации к так называемой "третьей стадии", когда число зараженных достигнет тысячи человек. Ранее сообщалось, что в таком случае возможно введение в стране чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил о введении в стране комендантского часа с 19:00 до 6:00 по местному времени со среды сроком на две недели в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе о прекращении работы общественного транспорта и такси.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черкасской области больной коронавирусом мужчина заразил жену.

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