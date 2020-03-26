Сколько людей можно заразить коронавирусом, если не соблюдать дистанцию
В Министерстве охраны здоровья напомнили, что во время карантина из-за вспышки COVID-19 каждый может инфицироваться. Поэтому лучше не выходить из дома без крайней необходимости, подвергая опасности себя и других людей, а самоизолироваться.
В Facebook МОЗ показало, сколько окружающих можно заразить, если не соблюдать это правило.
Так, при обычном взаимодействии за 5 дней один человек в среднем заражает 2,5 людей, а за месяц - 406.
Если сократить общение вдвое, то за 5 дней количество зараженных снижается уже до уровня 1,25 человек, а за месяц - до 30 людей.
Уменьшая взаимодействие на 75%, за 5 дней мы рискуем инфицировать 0,625 человека, а за месяц - 2,5 человека.
Ранее "Страна" приводила объяснение МОЗ, кому и как нужно носить медицинские маски во время пандемии коронавируса.
Также Минздрав публиковал подробные указания, как избежать паники и депрессии во время карантина.