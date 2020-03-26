В Министерстве охраны здоровья напомнили, что во время карантина из-за вспышки COVID-19 каждый может инфицироваться. Поэтому лучше не выходить из дома без крайней необходимости, подвергая опасности себя и других людей, а самоизолироваться.

В Facebook МОЗ показало, сколько окружающих можно заразить, если не соблюдать это правило.

Так, при обычном взаимодействии за 5 дней один человек в среднем заражает 2,5 людей, а за месяц - 406.

Если сократить общение вдвое, то за 5 дней количество зараженных снижается уже до уровня 1,25 человек, а за месяц - до 30 людей.

Уменьшая взаимодействие на 75%, за 5 дней мы рискуем инфицировать 0,625 человека, а за месяц - 2,5 человека.

Ранее "Страна" приводила объяснение МОЗ, кому и как нужно носить медицинские маски во время пандемии коронавируса.

Также Минздрав публиковал подробные указания, как избежать паники и депрессии во время карантина.