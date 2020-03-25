В Верховном суде Украины приняли к рассмотрению кассационную жалобу экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Шевчук оспаривал решение Шестого апелляционного суда, который отменил вердикт первой инстанции о его восстановлении в должности.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", еще год назад, перед первым туром президентских выборов, Шевчук в интервью "Стране" заявил, что не приведет к присяге президента, который победит путем фальсификации. Речь шла о Петре Порошенко.

После этого против Шевчука организовалась коалиция судей, близких к БПП и Народному фронту, к которым ситуативно примкнула часть судей, назначенных еще во времена Януковича.

В итоге перед инаугурацией Зеленского Шевчука лишили статуса судьи и должности главы КСУ. Решение КСУ он оспорил и в октябре 2019 года Окружной административный суд Киева восстановил его в должности. Но это решение выполнено не было. А затем апелляция его отменила. И теперь дело взял к рассмотрению Верховный суд.