Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что два поезда из Перемышля вернули в нашу страну еще 1200 граждан.

Как передает "Интерфакс-Украина", всего за границу было отправлено 10 таких поездов.

"Сегодня выехало этими двумя поездами более 1200 лиц. Это те лица, которые могут купить билеты через онлайн-регистрацию и через сайт "Укрзализныци", перед тем заблаговременно обратившись к посольству о том, что они хотят выехать из Польши. Таких поездов мы отправили уже десять. Это приблизительно 600 пассажиров в каждом поезде. Так что более 6 тыс. лиц поездами выехали в Украину", - сказал он.

Вернутся из Польши в Украину, по словам Дещицы, достаточно много.

"Потому что если помним, буквально еще несколько недель назад фигурировала цифра, что в Польше - более миллиона украинцев", - подчеркнул он.

Дещица рассказал, что поэтому для таких лиц лучшим способом вернуться в Украину будет пеший переход через существующий пункт пропуска "Медика - Шегини", однако пока что он закрыт.

Также он рассказал, что в Польше остались двое украинцев, у которых подтвердился коронавирус.

"Они себя прекрасно чувствуют. Наше генеральное консульство в Кракове контактировало с ними: один из них в больнице, один из них - дома на карантине", - уточнил он.

В то же время Государственная пограничная служба утверждает, что пограничный контроль пассажиров был осуществлен в пункте пропуска "Мостиска - железнодорожная станция".

Напомним, около 800 граждан Украины обратились в посольство Украины в РФ с просьбой воспользоваться 28 марта спецпоездом, которым планируется возвращение на Родину граждан, оставшихся за рубежом посте введенных ограничительных мер.

Также мы писали о том, что украинцы застревают в объявленных МИДом хабах за границей и переплачивают за "льготные" билеты.