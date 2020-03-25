В четверг, 26 марта, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Синоптики обещают, что днем будет тепло но ветренно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уточняется, что ожидается преимущественно северо-восточный ветер, 5-10 м / с, а в южной части местами порывы могут достигать 15-18 м / с.

Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на крайнем юге от 0 до +3. Днем воздух прогреется до +9-14. В Карпатах ночью от -5 до -10 градусов, днем потеплеет до +5.

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Ранее "Страна" писала о том, что в Украине могут ограничить подачу пресной воды из-за аномально теплой зимы.

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