Из-за пандемии коронавируса многие авиакомпании мира отменили тысячи рейсов. Сокращение количества полетов лишает метеорологические службы важных данных, которые они используют для составления прогнозов погоды.

Об этом пишет сайт hromadske.ua со ссылкой на пресс-релиз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Для составления прогнозов погоды данные от самолетов крайне важны, уступая по значимости лишь спутниковым данным. Их недостаток может повлиять, среди прочего, на точность прогнозирования направления и скорости ветра и уровня температуры воздуха, особенно в северном полушарии.

Количество полетов 2 марта (вверху) и 23 марта (внизу). Цвета указывают на высоту полета (красный - на низкую). Фото: ecmwf.int

23 марта ECMWF получил на 65% меньше данных с самолетов о состоянии атмосферы, чем 1 марта.

По оценкам Центра, показатели с самолетов обеспечивали 13% необходимых данных для их прогнозов погоды в 2019 году. Впрочем, сотрудники Центра убеждены, что точность прогнозов погоды удастся скорректировать путем использования дополнительных спутниковых данных. Кроме того, за состоянием атмосферы можно будет наблюдать с помощью метеозондов, наземных систем, радаров и маяков.

В свою очередь, исследование Американского метеорологического общества 2017 года показывает, что использование данных полетов самолетов уменьшило ошибки в шестичасовых прогнозах ветра, влажности и температуры воздуха на 15-30%.

Как сообщала "Страна", лоукостер Ryanair остановил все свои полеты как минимум до лета.

Мы также писали, что об отмене почти всех рейсов заявляла и Lufthansa.