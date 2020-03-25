В среду, 25 марта, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 28,02 грн/$1 с 27,955 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, котировки гривни по окончанию торгов составили 27,99-28,05 грн/$1.

Дилеры отметили, что курс нацвалюты, после укрепления на открытии межбанка до 27,87 грн/$1 начал снижаться, отреагировав сначала на заявление, а после на решение Кабинета министров о расширении режима чрезвычайной ситуации на всю территорию Украины и продление карантина до 24 апреля.

В то же время Нацбанк Украины снизил официальный курс нацвалюты на 26 марта до 27,9552 грн/$1 после укрепления накануне до 27,7728 грн/$1.

По данным агентства, на наличном рынке курс гривни в среду также упал до 27,68-28,33 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,51-28,30 грн/$1 в конце рабочего дня во вторник. На "сером" рынке вечером 25 марта курс гривни снизился до 28,00-28,14 грн/$1 с 27,97-28,13 грн/$1 вчера вечером.

Банки при онлайн-обмене сузили спрэды, хотя их размер все еще остается очень значительным по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank – 27,75-28,24 грн/$1, у ПриватБанка – 27,5-28,25 грн/$1, у Ощадбанка – 27,1-28,35 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 27,4-28,3 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 26 марта 2020 года.

USD 1 доллар США 27.9552

EUR 1 ЕВРО 30.2671

RUB 10 российских рублей 3.5563

Напомним, вчера курс доллара снова подняли, а бизнес залег на дно. "Страна" узнала, что будет дальше с гривней.

Также мы писали, что во вторник курс гривни на межбанке Украины упал, но на наличном рынке немного окреп.