Во время всех пандемий в мире наблюдался всплеск научной активности. Не исключением стал и Covid-19. Ученые сражаются за то, что изобрести препарат, который сможет спасти человечество.

Параллельно с благими намерениями может идти и стремление фармкомпаний заработать. Ведь тот, кто сегодня изобретет лекарство от коронавируса, и войдет в историю, и озолотится.

Претензию на это декларируют США в лице лично Дональда Трампа. Он активно рекламирует лекарства, которые, по его словам, могут быть "божьим даром". За это американского президента уже стало критиковать научное сообщество.

Речь идет о Хлорохине - лекарстве от малярии. Параллельно в США власти раскручивают препарат Ремдесивир - зарекомендовавшее себя лекарство от вируса Эболы, которым начали лечить и жертв коронавируса. Его внесли в реестр "орфанных" - то есть застолбили за производителем эксклюзивное право на производство и предоставили ему налоговые льготы.

Это значит, что американское правительство делает на этот препарат большую ставку. Согласны с ними и в научной прессе США. "Ремдесивир и хлорохин эффективно ингибируют (подавляют - Ред.) недавно появившийся новый коронавирус (2019-нКоВ) в пробирке", - писало еще в начале февраля профильное издание Nature.

Через месяц начались клинические испытания обоих препаратов, которые еще продолжаются. Причем не только в США: на днях ремдесивиром начали лечить пациента в Чехии.

Отметим, что сегодня пока не существует лекарств, которые бы излечивали коронавирус с гарантированным результатом. Сейчас врачи точечно лечат симптомы инфекции.

Были случаи, когда какое-то лекарство, предназначенное для лечения других болезней, помогало при Covid-19. Почему так происходит утрированно, но доходчиво пояснил доктор Комаровский.

Украинский врач отметил, что когда терять нечего, медики могут "экспериментировать". И в каких-то случаях чудо может случаться. Однако это не означает, что если препарат помог одному, то спасет и всех остальных. Приблизительно так было в случае с Ремдесивиром и хлорохином.

Однако ажиотаж вокруг них подогревается серьезный. Разберемся, что известно об этих лекарствах.

Ремдесивир

Ремдесивир - это лекарство, которое эффективно против вируса Эболы. Американские врачи применяли его в лечении первого зараженного коронавирусом в США. Пациенту оно помогло.

Однако медики не смогли удостовериться, что именно Ремдесивир сыграл решающую роль в выздоровлении американца. Ведь процент выздоравливающих от covid-19 и без того достаточно высок.

Такие антиретровирусные препараты способны воздействовать на коронавирус по части сдерживания его репликации (удвоения). Однако подавление репликации само по себе не является целью. Такое мнение высказала американский биолог Анчи Баранова, профессор Университета Джорджа Мейсона.

Терапевтическая задача, напоминает ученая, состоит в том, чтобы не допустить развития острого респираторного дистресс-синдрома (жизнеугрожающее воспалительное поражение легких). Также медики не очень хорошо отзываются о побочных эффектах Ремдесивира. А именно антиретровирусная терапия вызывает обострение хронических заболеваний.

"Популяция больных ВИЧ, а это около одного процента населения, хорошо исследована, и на ее примере мы видим, как у них обостряются хронические заболевания. Поэтому если люди начнут просто так принимать антиретровирусные препараты, число диабетиков в стране [США] с текущих 4,5 миллиона подскочит до более значительных цифр, поскольку пре-диабет у многих перейдет в настоящую болезнь", — опасается Анчи Баранова.

Несмотря на все это, на днях Ремдесивир, который производит американская компания Gilead Sciences, получил статус орфанного - лекарства, которое лечит редкие заболевания.

Такой статус заблокирует передачу прав на производство аналогов продукта на семь лет. То есть всю прибыль будет получать оригинатор – Gilead Sciences, которая, по данным СМИ, поддерживает тесные связи с целевой группой президента Дональда Трампа по контролю над ответом на коронавирус. Отмечается, что Джо Гроган, работающий в такой группе по Covid-19 в Белом доме, лоббировал интересы Gilead Sciences в Конгрессе с 2011 по 2017 год.

В дополнение к семилетнему периоду эксклюзивных прав статус орфанного гарантирует компании гранты и налоговые послабления в размере 25% от стоимости клинических исследований на препарат.

Интересно, что описанный выше закон действет в отношении продуктов, используемых для лечения заболеваний, от которых страдают менее 200 000 человек в США. Но есть лазейка, которая позволяет классифицировать медикаменты как орфанные, до того, как заболевание достигнет определенного порога. На момент подготовки материала в публикации в Штатах насчитывалось 53 740 инфицирований Covid-19.

Кстати, Gilead Science уже объявила, что больше не будет предоставлять свободный доступ к Ремдесивиру и перестает поставлять его гражданам через программу социального использования. Цена акций компаний выросла. В Белом доме от комментариев отказались.

Хлорохин

Хлорохина фосфат, или хлорохин, был разработан в 1934 году в немецких лабораториях Bayer. То есть при нацистах. Вскоре он стал успешно использоваться как средство против малярии.

Однако сейчас в развитых странах Хлорохин не очень интенсивно используется даже по прямому назначению - из-за тяжелых побочных эффектов и небольшого "окна" между действующей дозой и той, которая может стать высокотоксичной.

Недавние исследования у Хлорохина обнаружили хороший противораковый потенциал. Оказалось, что он подавляет стволовые клетки - преимущественно будущие раковые клетки. Сейчас проводятся клинических испытания, в которых Хлорохин изучают для использования в химиотерапии как дополнительного агента, усиливающего действие химиотерапевтических.

Относительно коронавируса ситуация такая. По одной из гипотез, клетки, в которых реплицируется вирус, больше подвержены апоптозу (гибели клетки). Если добавить способствующий этом агент, то есть шанс, что зараженная клетка погибнет раньше, чем из нее выйдет вирус.

По другой же гипотезе, Хлорохин никак не влияет на вирус. Его мишень - иммунные клетки человека - способны "застревать" в воспаленных тканях и повреждать их. Меньше повреждений в легких - легче и течение заболевания коронавирусом. В частности, его человек переживает не с такой высокой температурой.

При этом у Хлорохина выделяют такие побочные эффекты: тошнота, рвота, боль в животе, психоз, судорожные припадки, помутнение роговицы, поражение сетчатки глаза, нарушение зрения, звон в ушах, выпадение волос и многое другое.

Итого: на сегодня лекарства от коронавируса не изобретено; препараты от других болезней могут помогать при Covid-19, но их эффективность не доказана. Некоторые из них имеют ряд противопоказаний и сильных побочных эффектов. Это же касается и двух описанных выше лекарств. Соответственно, "божьим даром" против коронавируса, как говорит Трамп, назвать их пока нельзя. Как минимум, до того, пока они не пройдут клинические испытания.

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