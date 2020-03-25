Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что у жены ранее госпитализированного жителя села Родниковка из-за коронавируса обнаружили признаки заболевания. О диагнозе мужчины стало известно пару дней назад.

У себя в Facebook он чновник написал, что мужчину госпитализировали в инфекционный бокс Уманской городской больницы.

"2 официально подтвержденных с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/Tsebriy.Oleksandr

Напомним, первый пациент в Черкасской области находится в удовлетворительном состоянии. Его лечат в инфекционном боксе Уманской городской больницы. Как рассказал председатель Черкасской областной госадминистрации Роман Боднар, врачи действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. В инфекционном боксе есть все необходимое оборудование.

Также "Страна" писала, что утром 25 марта в Украине официально сообщалось о 113 заболевших коронавирусом в 13 областях.