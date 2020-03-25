В Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил городской оперативный штаб по ситуации с коронавирусом, пишет Интерфакс.

"Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии", - говорится в сообщении штаба. Точную причину смерти пациентов штаб не назвал.

Отметим, что согласно официальных данных, данные смерти стали первыми от коронавируса в стране.

19 марта в Москве умерла 79-летняя пациентка с коронавирусом. Врачи заявили, что причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб.

Оперативный штаб вновь напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом коронавирусом в России за минувшие сутки увеличилось на 163 - до 658. Из 163 новых случаев 120 зафиксированы в Москве.

Напомним, что у российской актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус.

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