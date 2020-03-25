В Офисе генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему старшему следователю районного управления ГУ МВД Украины в Киеве в связи с тем, что он во время событий "Евромайдана" безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акции протеста.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Телеграме.

Как установил следствие, правоохранитель также подал в районный суд Киева ходатайство об избрании в отношении указанных заведомо невиновных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей, которые судом незаконно удовлетворены.

"Офис Генерального прокурора совместно с ГБР сообщили о подозрении бывшему старшему следователю районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве в том, что он в течение декабря 2013 - февраля 2014 года безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста", - говорится в сообщении.

Скриншот: t.me/pgo_gov_ua/512

Как сообщалось, ГБР провело новые следственные эксперименты по расстрелам на "Евромайдане". Всего было проведено четыре эксперимента на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости.

Также мы писали, что силовики задержали "титушку", причастного к похищению майдановцев Луценко и Вербицкого.