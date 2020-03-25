Даже в условиях карантина нельзя оставлять людей без возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником продуктов, закрывать их не нужно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания с мэрами областных центров и председателями ОГА, сообщается на сайте президента.

По словам Зеленского, только на местах можно определить, насколько опасны и нужны одновременно эти рынки в населенном пункте. Президент отметил, что во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.

"Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации. У рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно", - сказал президент.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области решили не закрывать оптовые рынки.

Также мы сообщали, что в Кабмине предложили открыть продовольственные рынки.