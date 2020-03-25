Стали известны результаты второго теста на коронавирус федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на днях сдавала первый анализ. Как и в предыдущем случае, проба показала отрицательный результат.

Об этом сообщил представитель немецкого кабинета министров и немецкие СМИ в среду, 25 марта.

"Второй тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус также отрицателен", - передают средства массовой информации ФРГ.

Ранее "Страна" рассказывала, что Меркель ушла на самоизоляцию после общения с врачом, инфицированным коронавирусом.

Мы также писали, что политик в разгар пандемии коронавируса пришла в супермаркет без защитных средств и купила вино и туалетную бумагу.

Кроме того, мы сообщали, что в Германии массово заработали киоски Corona Drive In, где можно быстро сделать тест на коронавирус, сдав мазок из носа и рта.