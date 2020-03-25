Власти Тернополя обратились к гражданам с просьбой сообщать об украинцах, которые недавно вернулись из-за границы и нарушают режим самоизоляции.

Как передает пресс-служба Тернопольского городского совета, обращаться в соответствующую службу рекомендуют, если у этих украинцев высокая температура.

"Если вам известно о прибытии людей из-за границы, которые не соблюдают самоизоляцию в течение 14 дней, если ваши соседи имеют высокую температуру и недавно вернулись из других стран, информируйте об этом Тернопольский оперативный штаб", - говорится в сообщении.

После получения сообщения, к указанным лицам должны приехать полицейские.

Позже стало известно, что по состоянию на 18:00 25 марта были лабораторно подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Среди них – два жителя Монастырского района, житель села Швейков, а также житель Монастырска.

Напомним, что в Тернопольской области из-за коронавируса полиция заблокировала шесть сел.

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