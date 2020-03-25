В Сумской области выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Заболела 76-летняя жительница Конотопа. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин в соцсети.

"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат. Также взяты еще дополнительные анализы и отправлены в лабораторию в Сумы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Виннице сегодня зарегистрировали первый случай коронавируса.

Также мы сообщали, что в Запорожской области зарегистрировали уже 5 случаев коронавируса.