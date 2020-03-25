В Тернопольской области зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом, общее количество инфицированных возросло до восьми.

Об этом сообщает Коронавірус Тернопіль інфо в Telegram.

"По состоянию на 18 часов 25 марта 2020 года в Тернопольской области зарегистрированы восемь лабораторно подтвержденных случаев Covid-19", - говорится в сообщении. Заболели еще двое жителей Монастыриского района: житель села Швейков, которому 62 года и житель Монастыриска, которому 63 года.

Фото: t.me/covid19_ternopil

Согласно последним данным, в Украине - 113 подтвержденных случаев коронавируса. Четыре человека умерли.

Напомним, что в Тернополе областная больница отказалась принимать медсестру с коронавирусом.

Также мы писали о том, что умерший под Тернополем от коронавируса мужчина контактировал с зараженным священником.