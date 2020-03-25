Двое жителей Днепропетровской области, у которых обнаружили коронавирус, продолжают находиться на лечении в Днепровской больнице №21. Однако оба идут на поправку.

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на заявление директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерия Сердюка.

Переболевшие COVID-19 являются супругами. Вскоре им сделают повторный анализ на наличие вируса. Если он окажется отрицательным, пару выпишут.

"Супруги чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением врачей. Можно уже говорить, что люди выздоравливают. В ближайшее время они сдадут повторный анализ на коронавирус. Если вирус не подтвердится, пациентов можно будет выписывать домой", - сказал Сердюк во время онлайн-брифинга.

Как писала "Страна", 20 марта в Украине был зафиксирован первый случай выздоровления от нового вируса.

А в мире количество выздоровевших вчера составляло около 107 тысяч человек.