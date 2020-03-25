В Областной больнице Тернопольской области отказались перевозить инфицированную коронавирусом 41-летнюю медсестру из больницы Монстыриска, ссылаясь на отсутствие скорых для транспортировки, а также на то, что болезнь можно излечить на месте.

Об этом сообщили родственники больной в комментарии ТСН.

Как сообщается, женщина была госпитализирована 17 марта в больницу города Монастыриска, где ей диагностировали двустороннюю пневмонию. Спустя пару дней ее состояние ухудшилось и ее перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"До пятницы ее состояние вообще не улучшалось, и семья попросила госпитализировать в г. Тернополь или вызвать бригаду из Тернополя. Вечером приехал областной инфекционист. Он сказал, что Тернополь отказывается принимать. И после того, как ее осмотрели, сказали что такие заболевания лечатся на месте, а даже если бы Тернополь согласился принять, то у них нет настолько сильного оборудование в скорых, чтобы доставить. Состояние здоровья ее так и не улучшилось. В воскресенье мы снова попросили вызвать бригаду из Тернополя, чтобы хотя бы чем-то помочь. Приехали после обеда, повторно осмотрели, сказали, что у них нет необходимой скорой для такой транспортировки", - говорятт родственники.

Через некоторое время родственники нашли скорую с необходимым оборудованием, однако в городе отказались принимать. Очередное прошение о переводе в Тернополь уже после официального диагноза COVID-19 также не было принято. По словам родственников, бригада врачей из Тернополя отметила, что ее болезнь может быть излечена на месте. В то же время, 25 марта состояние женщины, как отмечают родственники, улучшилось, она уже начала постепенно снимать маску и дышать самостоятельно, а также вставать с кровати и ходить.

Как отмечается, изданию не удалось дозвониться в местную больницу Монастыриска. В инфекционном отделении городской больницы скорой помощи Тернополя посоветовали за комментарием обратиться к главному врачу, который находился на совещании. В то же время врачи из самого города, которые уже знают об этой проблеме, отмечают, что важным является вопрос возможной транспортабельности пациента, и если существуют риски, что больного не смогут успешно перевезти из одной больницы в другую, то врачи почти никогда не дадут на это согласия, несмотря на просьбы родственников.

Кроме этого сам новый председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш отметил, что больных с подозрением на заражение новым коронавирусом не будут везти в областной центр, а будут лечить в районных больницах.

Напомним, в Украине за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса. Всего в стране 113 заболевших в 13 областях.

Ранее "Страна" писала о том, что происходит в Тернопольской области, где полиция заблокировала уже 6 сел.