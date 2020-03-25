В Москве умерла звезда фильма "Девчата" Инна Макарова
Советская и российская актриса, первая жена знаменитого режиссера Сергея Бондарчука Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Наталью Бондарчук.
"Инна Михайловна ушла из жизни", - подтвердила Бондарчук. Время и место прощания с народной артисткой СССР пока неизвестны.
Инна Макарова была госпитализирована в Москве в начале марта. Ее состояние медики оценивали как тяжелое.
Макарова известна по ролям в фильмах "Девчата», "Молодая гвардия", "Дорогой мой человек", "Высота", "Женитьба Бальзаминова" и др. В 2000-х актриса пережила новый виток карьеры, начав активно сниматься в сериалах.
Напомним, что режиссер Федор Бондарчук попал на сайт "Миротворец".
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