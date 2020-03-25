Советская и российская актриса, первая жена знаменитого режиссера Сергея Бондарчука Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Наталью Бондарчук.

"Инна Михайловна ушла из жизни", - подтвердила Бондарчук. Время и место прощания с народной артисткой СССР пока неизвестны.

Инна Макарова была госпитализирована в Москве в начале марта. Ее состояние медики оценивали как тяжелое.

Макарова известна по ролям в фильмах "Девчата», "Молодая гвардия", "Дорогой мой человек", "Высота", "Женитьба Бальзаминова" и др. В 2000-х актриса пережила новый виток карьеры, начав активно сниматься в сериалах.

Напомним, что режиссер Федор Бондарчук попал на сайт "Миротворец".

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