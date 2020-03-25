Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи, а также проведения праздничных богослужений во время эпидемии коронавируса Covid-19.

Как передает Офис президента, после этого он анонсировал появление проекта "Пасха дома", который поможет отметить праздник во время карантина.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, руководители церквей якобы понимают, что есть возможность проводить богослужения онлайн или как видеоконференцию, поэтому соглашаются на вынужденные ограничения.

Напомним, все церкви Украинской православной церкви заявили, что готовятся к возможному приему граждан, больных коронавирусом Covid-19. Соответствующий циркуляр был направлен во все епархии.

Также "Страна" писала, что Кабинет министров решил на 30 дней ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине из-за коронавируса. Он вводится до 24 апреля.