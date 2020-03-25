В Луганской области зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Человек, у которого его диагностировали, контактировал с больным народным депутатом.

Об этом на брифинге 25 марта сказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, зараженный находится в изолированном боксе инфекционного отделения больницы в Рубежном. К сегодняшнему дню пик болезни у инфицированного уже прошел: врачи говорят о положительной динамике, а температура тела больного стабилизировалось. Поэтому глава ОГА выразил надежду, что мужчина станет и первым выздоровевшим от вируса на Луганщине.

Видео: Facebook/ odalug

На вопрос журналиста, не является ли больной приехавшим с заработков, Гайдай ответил: "Человек контактировал с народным депутатом, который ранее был признан больным коронавирусом". Правда, фамилии парламентария он не назвал.

Гайдай добавил, что все контакты больного отслеживаются.

Отметим, что нардепами из этого региона являются Сергей Шахов (у него есть коронавирус), а также Сергей Вельможный (о нем сообщил Шахов), Руслан Горбенко (о нем сообщила Евгения Кравчук), а также Александр Лукашев.

Как писала "Страна", в Украине за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса.

Мы также сообщали, что из-за распространения вируса Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.