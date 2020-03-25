На журналистку телеканала NewsOne Татьяну Сивоконь совершено нападение. Инцидент произошел во время проведения журналистского расследования, в городе Красилов Хмельницкой области. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Уточняется, что съемочная группа готовила сюжет о несанкционированной торговле медицинскими масками неизвестного происхождения.

"Когда журналистская группа приехала выяснить ситуацию, то продавец масок начал всеми способами препятствовать съемке: набросился на корреспондентку, вырвал у нее из рук микрофон, спрятал маски и нанес журналистке телесные повреждения. После обращения в больницу, у корреспондентки телеканала зафиксировали многочисленные повреждения руки и пальцев, ей наложили гипс", - говориться в сообщении.

Как уточнили в ГУ Нацполиции Хмельницкой области, следователи Красиловского отдела полиции открыли уголовное производство по факту причинения собственному корреспонденту телеканала NewsOne телесных повреждений.

"29-летний владелец магазина, который осуществляет торговлю средствами личной гигиены, пытался вырвать упаковки с медицинскими масками, в результате чего повредил руку журналистке, которая осуществляла съемку сюжета о продаже медицинских масок в его торговом заведении", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что дело об избиении под Харьковом журналистов 112 канала ушло в суд.

Тапкже мы сообщали, что за три года на журналистов в Украине нападали 250 раз, в прошлом году - 75.