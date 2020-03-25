Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что назначение бывшего главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой является не самым лучшим выбором.

Как он рассказал в интервью Олесе Бацман, ее кандидатуру лоббировал Руслан Стефанчук.

"Думаю, что в первую очередь она своя, сама для себя. Но насколько она будет независимой, мы увидим в ближайшие несколько дней и по первым ее решениям. Кто ее лоббировал? Кто ее привел в команду Владимира Зеленского? Это Руслан Стефанчук, с которым они достаточно близко и давно знакомы. А кто лоббировал? Мне сложно сказать, почему президент принял именно такое решение и почему назначили ее. Я думаю, что это далеко не лучший выбор", - сказал он.

На видео с 13:45: YouTube/Алеся БАцман

Кроме того, Рябошапка заявил, что за его увольнением стоит нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак.

И наконец, по мнению Рябошапки, наложился также "фактор политический, когда надо было кого-то принести в жертву ради рейтинга".

Напомним, Руслан Рябошапка был назначен на должность генерального прокурора Украины 29 августа 2019 года. Рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки 5 марта.

Также мы писали, что экс-генпрокурор Руслан Рябошапка проводит карантин во Франции, где, как еще в феврале выяснила "Страна", находится дом его семьи стоимостью полмиллиона евро.