В сети появились фото задержания экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, который возглавлял МИД в 2012-2014 годах.

Снимки опубликовал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал также Геращенко.

Он напомнил, что в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был найден труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным из наградного оружия владельца дома.

"Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Петрович покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - отмечает Геращенко

По его данным, меру пресечения Кожаре будет устанавливать Шевченковский районный суд Киева.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что экс-министра иностранных дел Украины Кожару задержали по подозрению в убийстве своего друга. Также мы писали о том, что полиция рассказала о конфликте между Кожарой и Старицким перед убийством.

Подробнее читайте в материале "Страны" Убийство короля рекламы. За что хотят посадить министра времен Януковича.