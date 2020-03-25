Националистов могут лишить бюджетных средств, которые выделялись им по линии министерства культуры.

Тревогу об этом начали бить, правда, почему-то в "Слуге народа" - партии, которая шла на выборы с антипорошенковской повесткой. И ожидалось, что политику предыдущей власти по поддержке ультраправых "слуги" начнут сворачивать.

Но по факту назначенные в прошлом году новой Радой министры культуры (Бородянский) и ветеранов (Коляда) сделали из своих министерств синекуры для радикальных групп.

Однако коронавирус внес свои коррективы в эту политику. Минфин с наступлением эпидемии, а за ней - и экономическим кризисом, начал урезать расходы. Тем более, что бюджет по марту и так уже не выполняется на 35%, а с развитием эпидемии будет еще хуже.

Поэтому правительство сейчас разрабатывает план по секвестру бюджета (то есть, по сокращению его расходов).

В том числе под нож планируется пустить и значительную часть расходов Министерства культуры.

Вот по этому поводу и начался большой скандал.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Заявление Ткаченко

Глава комитета по информполитике, депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что Минфин собирается урезать финансирование почти всех программ Минкульта, который после увольнения Владимира Бородянского остается без руководителя. Деньги останутся только на зарплату.

25 марта Ткаченко написал в Facebook, что ему стало известно, что Минфин подготовил решение о секвестре госбюджета, в котором, "под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской "секретно", более чем наполовину собираются урезать все расходы на культурные проекты" и фактически Минкульту оставляют только расходы на содержание - то есть на зарплату.

"Сотни тысяч людей останутся без работы. Усилия потраченные для роста и развития культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, сойдут на нет. Мы откинемся на несколько лет назад. Речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, Украинского культурного фонда, Института книги, программы "сшивания страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко- культурного наследия, программ информполитики и тому подобное" - написал нардеп.

Позже он уточнил, что финансирования хотят лишить:

Госкино - на 750 млн. грн.

Украинский культурный фонд - 500 млн. грн.

Институт книги - 150 млн. грн.

Туризм - 240 млн. грн.

Кроме того, на сумму свыше 500 млн грн урежут расходы на программу "сшивания страны".

Возмущение Александра Ткаченко понятно - он близок к прежнему руководителю Минкульта Бородянскому, при котором значительную часть средств ведомство расписывало на радикальные и националистические организации.

Ткаченко прямо этого не упоминает, но денег теперь не досчитаются именно они. А также структуры, которые в последние годы получали много бюджетных средств "на патриотизм".

Правда, эффект получался довольно спорный. Взять хотя бы снятые за государственные деньги "патриотические" фильмы, которые повсеместно проваливались в прокате.

Но тратил Минкульт деньги и на другие проекты.

"Сшивание регионов" и националисты

В январе этого года стало известно, что Минкульт выделил националистам половину бюджета на молодежные организации.

20 млн гривен из бюджета распределяли между 165 проектами молодежных и детских общественных организаций на заседании конкурсной комиссии министерства.

В результате организации националистической направленности, включая и ультраправых радикалов, получили около 8 млн грн, то есть почти половину из всех выделяемых бюджетных средств.

В частности финансирование получила организация "Образовательная ассамблея" (сооснователь - лидер ультраправой С14 Евгений Карась). В очереди на финансирование стоит "Национальный центр правозащиты", который возглавляет Денис Полищук, соратник Карася по С14, обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины.

Также были профинансированы проекты и других националистических организаций: СУМ (Союз Украинской Молодежи) в Украине, "Молодой Народный Рух", "Молодежный Националистический Конгресс", "Сокол свободы" и т.п.

Эти и другие близкие по своей идеологической направленности организации ранее уже получали бюджетное финансирование от Минкульта. В том числе в рамках другого конкурса –проектов национально-патриотического воспитания на 2020-й год, который проходил в конце декабря 2019-го года.

Что касается проекта "сшивания страны", о котором упомянул Ткаченко, то на него действительно планировали выделить полмиллиарда из бюджета.

Основной идеей проекта "Сшивание страны – проект мобильной молодежи" было организовать поездки молодежи из одних регионов Украины в другие, чтоб завязать контакты, обменяться мнениями. Предполагалось, что таким образом будет внесен вклад в укрепление единства.

При этом возникали сомнения, что проект будет иметь именно такой эффект, учитывая, что занимаются им те же люди из Минкульта, которые ранее выделяли средства из бюджета для националистических, ультраправых организаций.

На сайте Министерства молодежи и спорта не было информации о проведении и подготовке программы. А организаторы не спешили обсуждать проект в среде всеукраинских молодежных и детских общественных организаций. Более того, были факты, что от них специально скрывают такую общественно значимую информацию. Об этом "Стране" рассказал лидер Всеукраинского общественного движения "Студенческая республика" Павел Викнянский (подробнее о ситуации можно прочитать здесь).

Традиции Минкульта раздавать деньги ультраправым были заложены еще при Порошенко. Летом 2019 года британская группа журналистов Bellingcat заявляла, что Кабмин Украины финансирует ультраправые экстремистские группы под видом образовательных программ. Деньги получали даже те группы, которые обвинялись в ксенофобии и экстремизме по данным Госдепа США.

Впрочем, сейчас ситуация другая - в бюджете нет денег на зарплаты и пенсии. А потому самое время задуматься над тем, стоит ли и дальше тратить сотни миллионов гривен на сомнительные проекты, которые осваивают сомнтельные структуры.

Также на эту тему говорит Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно.Понятно".