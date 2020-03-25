Киевской области из-за коронавируса пока не собираются закрывать оптовые продуктовые рынки. Также в связи с началом садоводства не будут запрещать продажу агрохимикатов, семян и садоводческого материала. Об этом на брифинге заявил глава Киевской ОГА Василий Володин, передает "112 Украина".

"Оптовые рынки, поскольку это продовольственная безопасность, мы не будем запрещать их работу. На этих рынках должны быть эпидемиологические санитарные правила безопасности, работники также должны быть обеспечены масками и должна обязательно проводиться дезинфекция", - сказал Василий Володин.

Также он добавил, что при условии соблюдения правил и санитарных норм разрешено будет продавать ветеринарные препараты, корма, пестициды, агрохимикаты, семена и садовый материал.

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